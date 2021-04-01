В США представили план по обновлению инфраструктуры, его объем — $2,3 трлн. О документе рассказал президент страны Джо Байден.
План предполагает ежегодные инвестиции в инфраструктуру страны. Проекты президента-демократа будут финансироваться за счет более высоких корпоративных налогов.
— Это уникальная инвестиция в Америку, непохожая на то, что мы видели или делали с тех пор, как несколько десятилетий назад мы построили автомагистральную систему и начали космическую гонку. Фактически, это крупнейшее вложение в рабочие места со времен Второй мировой войны, — отметил Джо Байден.
Согласно плану, деньги будут тратиться на строительство дорог, мостов, портов, аэропортов и развитие городского транспорта.
Однако в США предполагают, что пункт о более высоких налогах для корпораций может вызвать сопротивление со стороны бизнеса.
Несмотря на это, Байден надеется утвердить документ к лету.
Планы Байдена
Недавно избранный президент США Джо Байден заявил, что будет баллотироваться на второй срок.
Он планирует принять участие в выборах в 2024 году.
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