В США выразили обеспокоенность в связи с нарушением тишины на Донбассе 26 марта 2021 года и присутствием войск РФ возле восточной границы Украины.

Об этом во время брифинга заявил представитель Пентагона Джон Кирби.

— Мы обеспокоены последней эскалацией российской агрессии на Востоке Украины, в частности нарушением режима прекращения огня, — заявил Джон Кирби.

Он назвал действия страны-агрессора дестабилизирующими, которые подрывают усилия по деэскалации.

Представитель Пентагона уточнил, что США получили информацию от украинских военных по поводу передвижения российских войск возле границы с Украиной.

Обострение на Донбассе

26 марта 2021 года недалеко от населенного пункта Шумы российские наемники обстреляли позиции украинских военных.

В результате четверо бойцов ВСУ погибли, двое были ранены.

Подробнее о ситуации на Донбассе читайте на Фактах ICTV.

Источник: Bloomberg Quicktake: Now

Фото: ООС