Президент Франции Эммануэль Макрон объявил о введении третьего локдауна. На территории Франции вводят ограничительные противоэпидемические меры на четыре недели.

Локдаун начнется 3 апреля и продлится до 26 апреля. Таким образом на территории страны закроют школы, детские садики.

Во Франции будут запрещены поездки между регионами. На территории страны вводят комендантский час — до 19.00. Во Франции зафиксировали вспышку коронавируса — количество заболеваний в марте удвоилось с февраля.

В то же время госпитализация 30 марта понадобилась более 5 тыс. пациентам, таким образом превысив пик заболевания перед введением второго локдауна во Франции прошлой осенью.

Происхождение коронавируса

Глава ВОЗ Тедрос Гебрейесус призвал к дальнейшим исследованиям происхождения коронавируса. Недавно ВОЗ опубликовала 120-страничный отчет после поездки в Китай, в котором изложили четыре возможных источника Covid-19.

Команда специалистов ВОЗ считает, что теория утечки вируса в лаборатории — наименее вероятная. Однако первоисточник коронавируса так и не выяснили.