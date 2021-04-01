45-й президент США Дональд Трамп намекнул на то, что может вновь баллотироваться на пост главы страны на выборах в 2024-м году.

О своем возможном возвращении бывший президент рассказал во время интервью с невесткой Ларой Трамп, передают СМИ.

— У вас есть надежда, что я могу вам сказать. У тебя есть надежда. Мы любим свою страну — эту страну. Мы все многим обязаны нашей стране, но теперь мы должны помочь нашей стране, — отметил Дональд Трамп.

Однако он уклонился от прямого ответа, что не может гарантировать то, что Трамп вновь будет бороться за президентское кресло в рамках будущих выборов.

Выборы в США

Во время выборов в США, которые прошли в ноябре 2020 года республиканец Дональд Трамп проиграл своему оппоненту, демократу Джо Байдену.

Он пытался оспорить результаты выборов, собирал сторонников, которые штурмовали Капитолий 6 января 2021 года. Эти действия вызвали критику мирового сообщества, но не принесли желаемого эффекта.

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Источник: New York Post