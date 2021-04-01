Вакцинация в Европе идет слишком медленно, полностью привиты 4% жителей — ВОЗ

Темпы вакцинации от коронавируса в регионе Европы остаются непозволительно медленными.

Об этом говорится в заявлении европейского подразделения Всемирной организации здравоохранения.

— Распределение вакцин — неприемлемо медленное. И до тех пор, пока охват остается низким, нам нужно применять те же здравоохранительные и социальные меры, что были в прошлом, для компенсации запаздывающих графиков вакцинации, — отметил глава этого подразделения ВОЗ Ханс Клюге.

Он уточнил, что лишь 10% населения региона получили одну дозу вакцины, и только 4% завершили процесс вакцинации. При этом данные национальной службы здравоохранения Англии показали, что распределение вакцин среди лиц старше 70 лет, начавшееся в декабре 2020 года, спасло свыше 6 тыс. жизней.

Тем временем, в регионе отмечен рост заболеваемости Covid-19. Согласно заявлению, за минувшую неделю здесь зафиксировали 1,6 млн случаев болезни, примерно 24 тыс. летальных исходов.

При этом 50 стран и территорий, входящих в этот регион, сообщили о распространении британского более заразного штамма коронавируса.

По данным ВОЗ, с начала пандемии в Европе зафиксировано почти 45 млн случаев Covid-19, количество летальных исходов приближается к 1 млн.

Карантин во Франции

Президент Франции Эммануэль Макрона объявил о введении третьего локдауна на территории Франции.

Локдаун начнется 3 апреля и продлится до 26 апреля. Таким образом на территории страны закроют школы, детские садики.

Во Франции будут запрещены поездки между регионами. На территории страны вводят комендантский час — до 19.00. Во Франции зафиксировали вспышку коронавируса — количество заболеваний в марте удвоилось с февраля.