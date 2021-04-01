Ежедневно в мире около 15,2 млн человек получают прививки от коронавируса. Всего было использовано 577 млн доз препарата в 141 стране. Это хватило лишь для 3,8% жителей планеты.
Вакцинация в мире — где больше прививок
- США — 150 273 292 (23,1% населения);
- Китай — 110 962 000 (4% населения);
- Европа — 71 403 131 (8% населения);
- Индия — 62 408 333 (2,3% населения);
- Великобритания 34 518 958 (25% населения).
В то же время лучшие показатели по количеству вакцинированных граждан в Израиле (более 50% жителей) и ОАЭ (38,2% жителей). На третьем месте Великобритания с 25% вакцинированного населения.
Проблемы с распределением вакцины
Всемирная организация здравоохранения выразила обеспокоенность по поводу распределения вакцины в мире. Директор ВОЗ заявил, что сейчас 76 млн доз препарата приходится на 10 богатых стран.
Эксперты призвали способствовать решению этой проблемы.