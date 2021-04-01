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Факты / Мир
Людмила Богданова |

За сутки в мире 15,2 млн человек прививаются от коронавируса

Ежедневно в мире около 15,2 млн человек получают прививки от коронавируса. Всего было использовано 577 млн ​​доз препарата в 141 стране. Это хватило лишь для 3,8% жителей планеты.

Коронавірус, вакцинація

Вакцинация в мире — где больше прививок

  • США — 150 273 292 (23,1% населения);
  • Китай — 110 962 000 (4% населения);
  • Европа — 71 403 131 (8% населения);
  • Индия — 62 408 333 (2,3% населения);
  • Великобритания 34 518 958 (25% населения).

В то же время лучшие показатели по количеству вакцинированных граждан в Израиле (более 50% жителей) и ОАЭ (38,2% жителей). На третьем месте Великобритания с 25% вакцинированного населения.

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Проблемы с распределением вакцины

Всемирная организация здравоохранения выразила обеспокоенность по поводу распределения вакцины в мире. Директор ВОЗ заявил, что сейчас 76 млн доз препарата приходится на 10 богатых стран.

Эксперты призвали способствовать решению этой проблемы.

Источник: Bloomberg

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