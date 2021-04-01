Российский журналист Владимир Познер вынужден был покинуть Грузию в связи с проходившими всю ночь в грузинской столице акциями представителей оппозиционных партий и их сторонников.

Он прилетел в Тбилиси в среду вместе с друзьями, планирую отметить там свое 87-летие.

Познер добрался до Тбилисского международного аэропорта рано утром в четверг в сопровождении полиции. Автобус, в который садились под охраной полиции журналист и его друзья, участники акции протеста закидали яйцами.

Тем временем МВД Грузии сообщило, что 32 человека, которые находились на мероприятии в одной из гостиниц в Тбилиси вместе с Познером, оштрафованы за нарушение правил изоляции и карантина. Среди оштрафованных и сам Познер.

Тбилиси. Грузины Познеру — “Пошел вон из Грузии…!”

Здание гостиницы Rooms, где укрылся Познер, закидали яйцами. pic.twitter.com/npAUrZLm7F — Kavkaz Center (@newkc14) March 31, 2021

Ранее в Тбилиси участники акции протеста попытались ворваться в здание гостиницы Винотель, где остановился Познер. Полиция не позволила им это сделать.

Позже Познер и его гости были вынуждены покинуть эту гостиницу. Протестующие добрались и до другой гостиницы, куда он переехал, они закидали фасад яйцами, выкрикивали антироссийские лозунги и требовали от властей выдворить журналиста за то, что он якобы ранее в своих высказываниях не признавал территориальную целостность Грузии.

Что стало причиной протестов

Недовольство протестующих и некоторых политиков в Грузии вызвали высказывания Познера в 2017 году об Абхазии и оскорбительные высказывания в адрес грузин и абхазов.

Журналист сказал, что абхазцы не особенно хотели быть частью Грузии.

Абхазия и Южная Осетия провозгласили свою независимость после войны с Грузией в 1992–1993 годах. В 2008 году после очередного военного конфликта двух территорий с Тбилиси, Россия “принудила” Грузию к миру и признала их суверенитет.

В Тбилиси называют эти территории оккупированными регионами Грузии. Независимость Абхазии и Южной Осетии кроме России признали еще пару стран.

В мае 2020 года Владимир Познер в одном из интервью рассказал, что Россия могла бы завоевать Украину, но таких планов не было. По мнению российского журналиста, если бы Россия поставила такую цель, то это было бы несложно.