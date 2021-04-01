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Факты / Мир
Анастасія Дячкіна |

Забросали яйцами: российского журналиста Познера вынудили уехать из Тбилиси

Российский журналист Владимир Познер вынужден был покинуть Грузию в связи с проходившими всю ночь в грузинской столице акциями представителей оппозиционных партий и их сторонников.

Забросали яйцами: российского журналиста Познера вынудили уехать из Тбилиси

Он прилетел в Тбилиси в среду вместе с друзьями, планирую отметить там свое 87-летие.

Познер добрался до Тбилисского международного аэропорта рано утром в четверг в сопровождении полиции. Автобус, в который садились под охраной полиции журналист и его друзья, участники акции протеста закидали яйцами.

Тем временем МВД Грузии сообщило, что 32 человека, которые находились на мероприятии в одной из гостиниц в Тбилиси вместе с Познером, оштрафованы за нарушение правил изоляции и карантина. Среди оштрафованных и сам Познер.

Ранее в Тбилиси участники акции протеста попытались ворваться в здание гостиницы Винотель, где остановился Познер. Полиция не позволила им это сделать.

Позже Познер и его гости были вынуждены покинуть эту гостиницу. Протестующие добрались и до другой гостиницы, куда он переехал, они закидали фасад яйцами, выкрикивали антироссийские лозунги и требовали от властей выдворить журналиста за то, что он якобы ранее в своих высказываниях не признавал территориальную целостность Грузии.

Что стало причиной протестов

Недовольство протестующих и некоторых политиков в Грузии вызвали высказывания Познера в 2017 году об Абхазии и оскорбительные высказывания в адрес грузин и абхазов.

Журналист сказал, что абхазцы не особенно хотели быть частью Грузии.

Абхазия и Южная Осетия провозгласили свою независимость после войны с Грузией в 1992–1993 годах. В 2008 году после очередного военного конфликта двух территорий с Тбилиси, Россия “принудила” Грузию к миру и признала их суверенитет.

В Тбилиси называют эти территории оккупированными регионами Грузии. Независимость Абхазии и Южной Осетии кроме России признали еще пару стран.

В мае 2020 года Владимир Познер в одном из интервью рассказал, что Россия могла бы завоевать Украину, но таких планов не было. По мнению российского журналиста, если бы Россия поставила такую цель, то это было бы несложно.

Фото: УНИАН

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