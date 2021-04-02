На востоке Тайваня поезд, следовавший в Тайдун, сошел с рельсов в туннеле. В результате крушения погибли по меньшей мере 36 человек, еще десятки людей получили ранения.

По словам местных властей, в поезде находилось около 350 человек в восьми вагонах. Сообщается, что несколько вагонов врезались в стену туннеля.

Сейчас на месте события проводят спасательные работы для эвакуации людей. Около 60 человек успешно эвакуировали из трех вагонов.

По словам местных СМИ, крушение поезда могло произойти из-за неправильно припаркованного грузовика. Однако власти пока не сообщили официальную причину аварии.

Авария поездов в Египте

26 марта в Египте столкнулись два поезда — из-за аварии погибли 32 человека, еще 165 людей получили ранения.

По предварительным данным, авария могла случиться после того, как задействовали аварийные тормоза пассажирского поезда. Таким образом по этой причине поезд остановился и его сзади ударил другой поезд.