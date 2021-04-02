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Факты / Мир
Наташа Тарчевська |

В США неизвестный протаранил ворота Капитолия, трое раненых

В Вашингтоне 2 апреля неизвестный на автомобиле протаранил ворота Капитолия. Его оперативно задержали.

В США неизвестный протаранил ворота Капитолия, трое раненых

В результате инцидента ранены три человека, включая подозреваемого и двух полицейских.

Сообщается, что сейчас Капитолий закрыт на вход и выход через “внешней угрозы безопасности”.

По предварительной информации, неизвестный мужчина попытался протаранить автомобиль у ворот Капитолия.

Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Реакция полиции

Полиция U.S. Capitol отметили, что инцидент произошел с северной стороны заграждений Капитолия.

Сейчас личность подозреваемого устанавливается. Мужчина находится в больнице под надзором полиции.

Оба офицера, пострадавшие в результате инцидента под Капитолием, в стабильном состоянии.

Блокировка ряда улиц, ведущих к Капитолию, продолжается.

Источник: U.S. Capitol Police

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