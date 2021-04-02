В Вашингтоне 2 апреля неизвестный на автомобиле протаранил ворота Капитолия. Его оперативно задержали.
В результате инцидента ранены три человека, включая подозреваемого и двух полицейских.
Сообщается, что сейчас Капитолий закрыт на вход и выход через “внешней угрозы безопасности”.
По предварительной информации, неизвестный мужчина попытался протаранить автомобиль у ворот Капитолия.
Обстоятельства происшествия устанавливаются.
Реакция полиции
Полиция U.S. Capitol отметили, что инцидент произошел с северной стороны заграждений Капитолия.
Сейчас личность подозреваемого устанавливается. Мужчина находится в больнице под надзором полиции.
Оба офицера, пострадавшие в результате инцидента под Капитолием, в стабильном состоянии.
Блокировка ряда улиц, ведущих к Капитолию, продолжается.
Источник: U.S. Capitol Police