PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Мир
Людмила Грубник |

После вакцинации Спутником V: у президента Аргентины обнаружили коронавирус

У президента Аргентины Альберто Фернандеса выявили коронавирус, несмотря на то, что он вакцинировался против вируса в январе 2021 года. Ему сделали прививку российской вакциной Спутник V.

вакцина

О этом сообщил сам глава государства на своей странице в Twitter 3 апреля. За день до этого он отпраздновал свое 62-летие.

У президента появились симптомы — температура 37,3° и головная боль.

Ему сделали быстрый тест, который подтвердил вирус. У него взяли образцы для ПЦР-тестирования, результаты которого сейчас ожидаются.

Несмотря на это, Альберто Фернандеса уже изолировали.

Читайте
Есть две причины: Шмыгаль о том, почему Украина не будет использовать Спутник V

К слову, 21 января ему сделали прививку против коронавируса российской вакциной, эффективность которой пока вызывает сомнения.

Вакцинация против коронавируса

С декабря 2020 года в мире продолжается вакцинация против коронавируса.

В то же время производители продолжают разрабатывать и выводить на рынок новые вещества.

Подробнее о вакцинах против коронавируса читайте на Фактах ICTV.

Источник: Buenos Aires Times, Alberto Fernández

Фото: Depositphotos

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх

Знайшли помилку в тексті?

Помилка