У президента Аргентины Альберто Фернандеса выявили коронавирус, несмотря на то, что он вакцинировался против вируса в январе 2021 года. Ему сделали прививку российской вакциной Спутник V.

О этом сообщил сам глава государства на своей странице в Twitter 3 апреля. За день до этого он отпраздновал свое 62-летие.

У президента появились симптомы — температура 37,3° и головная боль.

Ему сделали быстрый тест, который подтвердил вирус. У него взяли образцы для ПЦР-тестирования, результаты которого сейчас ожидаются.

Несмотря на это, Альберто Фернандеса уже изолировали.

К слову, 21 января ему сделали прививку против коронавируса российской вакциной, эффективность которой пока вызывает сомнения.

Quería contarles que al terminar el día de hoy, luego de presentar un registro de fiebre de 37.3 y un leve dolor de cabeza, me realice un test de antígeno cuyo resultado fue positivo. — Alberto Fernández (@alferdez) April 3, 2021

Вакцинация против коронавируса

С декабря 2020 года в мире продолжается вакцинация против коронавируса.

В то же время производители продолжают разрабатывать и выводить на рынок новые вещества.

Подробнее о вакцинах против коронавируса читайте на Фактах ICTV.

Источник: Buenos Aires Times, Alberto Fernández