Почти 45 тысяч: Турция фиксирует суточный антирекорд заражений Covid-19

Суточный показатель заражений коронавирусом в Турции достиг почти 45 тысяч. Это самое большое количество новых случаев за сутки с начала пандемии.

По состоянию на 4 апреля в Турции зафиксировали 44 756 случаев коронавируса. В целом по стране известно о 3 445 052 случаях.

В мировом рейтинге распространения коронавируса Турция занимает 8-ю строчку.

В то же время за прошедшие сутки от Covid-осложнений умерло 186 человек: по сравнению со многими европейскими странами, показатель летальности остается невысоким.

В Турции продолжает действовать общегосударственный комендантский час с 21.00 вечера до 5.00 утра.

Также президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил о возвращении полных локдаунов на выходные для священного исламского месяца Рамадан.

Ограничения будут действовать с середины апреля до середины мая.

Коронавирус в Украине

Между тем коронавирус в Украине 4 апреля обнаружили еще у 13 738 человек (при проведении 75 538 тестирований).

Общее количество случаев составляет 1 745 709.

От осложнений, которые вызвал Covid-19, за последние сутки умерли 258 человек, с начала пандемии — 34 333.

Украина занимает 16-е место в мировом рейтинге распространения коронавируса, разместившись между Ираном и Перу.

Источник: Hurriyet Daily News