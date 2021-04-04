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Факты / Мир
Наташа Тарчевська |

Связали и били дубинками: во Франции ограбили экс-владельца Adidas Бернара Тапи и его жену

Ночью 4 апреля во Франции неизвестные избили и ограбили известного бизнесмена и политика Бернара Тапи и его жену Доминик. Женщину пришлось госпитализировать.

Связали и били дубинками: во Франции ограбили экс-владельца Adidas Бернара Тапи и его жену

По данным судебной полиция Версаля, преступники проникли в особняк супругов, когда те спали. Бернара и Доминик связали и начали бить, чтобы узнать, где спрятаны деньги и драгоценности.

По предварительной информации, нападавших было четверо. Полиция не смогла задержать грабителей по горячим следам.

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Несмотря на полученные травмы, сам Бернар Тапи от госпитализации отказался.

— Это было очень страшно, я не знаю, что можно добавить, — прокомментировал инцидент политик.

О сумме причиненного материального ущерба Тапи также не сообщил.

Кто такой Бернар Тапи

Бернар Тапи — одиозный французский политик и бизнесмен, который не раз оказывался в центре громких коррупционных скандалов.

В разное время он возглавлял ФК Олимпик и даже компанию Adidas. Также Тапи депутатом Европарламента и министром Франции по делам городов.

Недавно стало известно, что у 78-летнего Бернара Тапи диагностирован рак желудка.

Источник: BFM TV

Фото: Getty Images

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