У нас нет доверия к Минску: Резников обвинил Беларусь в пророссийской позиции

Украина не будет участвовать в заседании Трехсторонней контактной группы в Минске. Об этом в эфире программы Свобода слова на телеканале ICTV сообщил Алексей Резников — министр по интеграции временно оккупированных территорий.

Он заявил, что для переговоров нужно искать другой город, ведь Беларусь находится под влиянием Российской Федерации.

— Беларусь пока находится под влиянием Российской Федерации. Конечно, у нас нет доверия к этой территории. Сегодня там доминирует определенное мнение пророссийского направления и антиукраинского характера.

Резников об активизации России на Востоке

Алексей Резников заявил, что Украине не стоит исключать возможности провокаций со стороны Российской Федерации. Он отметил, что демонстрация силы может превратиться в реализацию.

Кроме того, Резников отметил, что Украина не останется одна, потому что ее поддерживают западные партнеры.