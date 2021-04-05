В США фиксируют начало четвертой волны распространения коронавируса.

Об этом заявил эпидемиолог, член консультативного комитета президента США Джо Байдена по коронавирусу Майкл Остерхольм.

— Я считаю, что в некотором смысле мы почти находимся в новой пандемии, — сказал ученый.

При этом он называет хорошей новостью то, что в мире уже есть вакцины против коронавируса, в том числе против более заразных штаммов.

Коронавирус в мире

После временного затишья в феврале 2021 года эпидситуация на планете в марте обострилась, не улучшается она и в апреле.

В ВОЗ назвали страну, где сейчас самая сложная ситуация с коронавирусом. Новым эпицентром пандемии стала Бразилия.

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Источник: Fox News