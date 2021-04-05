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Факты / Мир
Людмила Грубник |

Венгрия ограничила права журналистов освещать ход Covid-вакцинации

В Венгрии ограничили возможность журналистов освещать ход вакцинальной кампании.

вакцинація

Только представители государственного медиахолдинга MTVA смогут записывать видео и делать фотографии в больницах и кабинетах, где вакцинируют граждан страны.

У других журналистов такого разрешения нет.

Власти страны объяснили это решение тем, что журналисты будут мешать проведению кампании по иммунизации населения.

Вакцинация против коронавируса

Иммунизация населения против коронавируса началась в мире в декабре 2020 года.

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Украина присоединилась к этому процессу в феврале 2021 года. В ходе вакцинальной кампании в сети распространяется много непроверенной информации о качестве вакцин та последствиях прививок. В связи с этим некоторые граждане отказываются от них.

Подробнее о вакцинации против коронавируса в мире читайте на Фактах ICTV.

Источник: Deutsche Welle

Фото: Getty Images

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