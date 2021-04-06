В Великобритании с понедельника, 12 апреля, ослабляют карантинные мероприятия. Откроются парикмахерские, спортзалы, рестораны, зоомагазины, заведения общественного питания питания смогут обслуживать клиентов на открытом воздухе.

Об этом сообщил премьер-министр страны Борис Джонсон. По его словам, сейчас власть не видит никаких препятствий, чтобы остановить план ослабления карантинных мероприятий.

С 17 мая Великобритания планировала позволить международные поездки, однако эксперты предупреждают, что такой шаг может привести к третьей волне Covid-19.

Смягчение карантина в Британии

В феврале Великобритания согласовали план ослабления карантина в четыре этапа. Последний шаг предусматривает отмену всех ограничений уже летом.

С 29 марта в Британии разрешили заниматься спортом на открытых площадках, собираться группами до шести человек и в таком же составе проводить свадьбы.