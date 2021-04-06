В Польшу доставили партию из 870 тыс. доз вакцины против коронавируса от фармацевтической компании Pfizer. Вскоре эти препараты против опасного заболевания распределят по местным пунктам вакцинации населения.

Об этом сообщил глава Государственного агентства стратегических резервов Михал Кучмеровски. Всего в апреле в Польшу должно поступить 7 млн доз вакцины против коронавируса. Кроме того, политик сообщил, что вакцины от AstraZeneca доставят в Польшу 11 апреля.

По его словам, в следующие недели апреля в страну доставят дополнительные дозы вакцин от фармацевтических компаний Pfizer, AstraZeneca и Moderna, а также ожидается первая поставка вакцины Johnson & Johnson.

По состоянию на 5 апреля, в Польшу всего доставили 8 078 060 доз вакцин, среди которых 7 186 140 доз препарата доставили в местные центры вакцинации.

Вакцинация в Польше началась 27 декабря 2020 года. На данный момент в Польше проводят вакцинацию препаратами от Pfizer, AstraZeneca и Moderna. По состоянию на 5 апреля, в стране 4 585 575 человек получили первую дозу, а 2 073 334 человека получили вторую дозу.

Вакцинация в Польше

Польша до конца августа планирует предложить вакцинацию от коронавируса всем желающим. Также польское правительство вводит изменения в программу прививок. С апреля стартует вакцинация в компаниях, где среди работников не менее 500 человек изъявили желание сделать прививку.

Планируется, что в Польше увеличат количество пунктов вакцинации — в частности, прививки можно будет сделать в аптеке, которые выразят желание участвовать в соответствующей программе.

Источник: Polskieradio24