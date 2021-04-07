Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что страна находится на стадии третьей волны пандемии.

Об этом Трюдо заявил во время пресс-конференции 6 апреля. Он отметил, что в стране выросло количество госпитализаций, а кровати в госпиталях заполняются новыми пациентами.

— Во всем мире страны лицом к лицу оказываются с очень серьезной третьей волной этой пандемии. И сейчас — это Канада также, — сказал Трюдо.

В Канаде за последнюю неделю в среднем зарегистрировали около 5,2 тыс. случаев заражения коронавирусом в день. За все время пандемии в Канаде зафиксировали более 1 млн заражений и более 23 тыс. смертей.

В Канаде распределили более 10 млн доз вакцин от коронавируса. Трюдо отметил, что все желающие вакцинироваться из 38 млн жителей Канады смогут сделать прививку от Covid-19 до конца сентября.

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Третья волна коронавируса во Франции

В марте премьер-министр Франции Жан Кастекс заявил о начале третьей волны пандемии коронавирусной инфекции в стране.

По его словам, этот этап характеризуется многочисленными новыми штаммами коронавируса.

Источник: CNA