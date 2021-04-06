США вводят санкции против Турции за соглашение с Россией. Об этом сообщил Государственный департамент СШ

В тексте сообщения говорится о масштабной операции, которую провело Управление оборонной промышленности Турции (SSB) с Россией в августе 2017 года. Вероятно, это касается поставок зенитно-ракетных систем С-400. Соответствующее соглашение было заключено именно в это время.

США ввели санкционное давление, согласно закону о противодействии американским противникам путем санкций.

— Государственный секретарь определил, что турецкое Управление оборонной промышленности (SSB) сознательно 2 августа 2017 или позже участвовало в программе существенной сделки с лицом, являющимся частью или действующим от имени оборонного или разведывательного секторов правительства Российской Федерации.

Под санкции попал глава Управления оборонной промышленности Турции Исмаил Демир и еще трое чиновников.

Им запрещено пересекать границу США и проводить финансовые операции между учреждениями, которые попадают под юрисдикцию США. Их активы на территории страны блокируются.

Австралия ввела санкции против России

Австралия ввела санкции против России за строительство Керченского моста в оккупированном Крыму. Ограничения будут действовать против четырех компаний и одного человека.

Министр иностранных дел Австралии Мэрис Пейн сообщила, что указанные лица также способствуют распространению сепаратизма на Востоке Украины.

Источник: Государственный департамент США