Задержанным в Дубае 12 украинкам грозит штраф $1,3 тыс. и депортация — МИД

Полиция Дубая задержала двенадцать гражданок Украины, а не 11, как сообщалось ранее.
Об этом заявил спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко.
— Сегодня их посетил украинский консул. Он также провел встречу с руководством департамента уголовных расследований Дубая. Правоохранители подтвердили, что причиной задержания украинок стало нарушение норм моральной этики и распространение в соцсетях фото и видеоматериалов непристойного характера, — рассказал Николенко.
Спикер подчеркнул, что в соответствии с законодательством ОАЭ, наказанием за совершение такого правонарушения может быть штраф в размере около $1 300 с последующей депортацией.
— Условия содержания гражданок в следственном изоляторе приемлемы. Они обеспечены едой, медицинским наблюдением. Консульство Украины в Дубае поддерживает связь с родными, держит дело на контроле, — добавил он.
Задержание украинок в Дубае
Несколько дней назад полиция Дубая арестовала группу девушек по обвинению в разврате. В социальных сетях распространили фотографии и видео, на которых более десяти обнаженных девушек выстроились в очередь на балконе.
Дело в том, что в ОАЭ даже за поцелуй на публике или употребление алкоголя без лицензии грозит тюрьма.