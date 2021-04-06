Задержанным в Дубае 12 украинкам грозит штраф $1,3 тыс. и депортация — МИД

Полиция Дубая задержала двенадцать гражданок Украины, а не 11, как сообщалось ранее.

Об этом заявил спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко.

— Сегодня их посетил украинский консул. Он также провел встречу с руководством департамента уголовных расследований Дубая. Правоохранители подтвердили, что причиной задержания украинок стало нарушение норм моральной этики и распространение в соцсетях фото и видеоматериалов непристойного характера, — рассказал Николенко.

Спикер подчеркнул, что в соответствии с законодательством ОАЭ, наказанием за совершение такого правонарушения может быть штраф в размере около $1 300 с последующей депортацией.

— Условия содержания гражданок в следственном изоляторе приемлемы. Они обеспечены едой, медицинским наблюдением. Консульство Украины в Дубае поддерживает связь с родными, держит дело на контроле, — добавил он.

Задержание украинок в Дубае

Несколько дней назад полиция Дубая арестовала группу девушек по обвинению в разврате. В социальных сетях распространили фотографии и видео, на которых более десяти обнаженных девушек выстроились в очередь на балконе.

Дело в том, что в ОАЭ даже за поцелуй на публике или употребление алкоголя без лицензии грозит тюрьма.