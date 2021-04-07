Новые штаммы коронавируса быстро распространяются на территории США, однако в стране активно идет процесс вакцинации.
Об этом сообщил президент США Джо Байден, говорится на сайте Белого дома.
— Новые разновидности вируса распространяются и распространяются быстро, — отметил Джо Байден.
В то же время он поприветствовал невероятный прогресс в процессе вакцинации населения от коронавируса.
По его словам, США — первая страна, которая полностью вакцинировали более 62 млн человек. В дальнейшем темпы вакцинации будут расти.
Коронавирус в мире
Ситуация с коронавирусом в мире продолжает быть напряженной.
Несмотря на появление вакцин, на планете выявляют новые мутации вируса, которые провоцируют вспышки заболеваемости.
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Источник: The White House