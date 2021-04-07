PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Мир
Людмила Грубник |

Новые штаммы и вакцинация: Байден оценил ситуацию с Covid-19 в США

Новые штаммы коронавируса быстро распространяются на территории США, однако в стране активно идет процесс вакцинации.

джо байден

Об этом сообщил президент США Джо Байден, говорится на сайте Белого дома.

— Новые разновидности вируса распространяются и распространяются быстро, — отметил Джо Байден.

В то же время он поприветствовал невероятный прогресс в процессе вакцинации населения от коронавируса.

По его словам, США — первая страна, которая полностью вакцинировали более 62 млн человек. В дальнейшем темпы вакцинации будут расти.

Читайте
Это пародия: ВОЗ отреагировала на ситуацию с Covid-вакцинацией среди врачей

Коронавирус в мире

Ситуация с коронавирусом в мире продолжает быть напряженной.

Несмотря на появление вакцин, на планете выявляют новые мутации вируса, которые провоцируют вспышки заболеваемости.

Подробнее о коронавирусе в мире читайте на Фактах ICTV.

Источник: The White House

Фото: Dreamstime

Теги: , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх

Знайшли помилку в тексті?

Помилка