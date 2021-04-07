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Факты / Мир
Софія Зінов'єва |

Сайт НАТО “заговорил” на украинском

У официального сайта НАТО теперь есть украинская версию. Обновления появилось во вторник, 6 апреля.

Сайт НАТО “заговорил” на украинском

Премьер-министр Денис Шмыгаль назвал это показательным шагом, который демонстрирует тесное сотрудничество Украины со странами Альянса.

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Пока не все опции доступны на украинском языке, часть статей и подразделений на сайте до сих пор на английском.

Также 7 апреля министр иностранных дел Литвы Габриелиус Ландсбергис предложил странам НАТО предоставить Украине План действий по членству в Альянсе.

— Я убежден, что мы только начали обсуждать этот вопрос с нашими коллегами из стран Балтии, чтобы НАТО могло повторить свое предложение о предоставлении Украине плана членства, — сказал министр.

Ландсбергис убежден, что этот шаг станет мощным сигналом для России о том, что НАТО поддерживает и одобряет действия Украины.

Его мнение также поддержала министр иностранных дел Испании Гонсалес Лая.

Источник: НАТО

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