У официального сайта НАТО теперь есть украинская версию. Обновления появилось во вторник, 6 апреля.

Премьер-министр Денис Шмыгаль назвал это показательным шагом, который демонстрирует тесное сотрудничество Украины со странами Альянса.

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Пока не все опции доступны на украинском языке, часть статей и подразделений на сайте до сих пор на английском.

Офіційний сайт #НАТО тепер можна переглянути українською. Показовий крок, який демонструє високий рівень нашої нинішньої співпраці. Членство в НАТО є одним із пріоритетів безпекової політики #України, і ми постійно рухаємося до цієї мети. — Denys Shmyhal (@Denys_Shmyhal) April 7, 2021

Также 7 апреля министр иностранных дел Литвы Габриелиус Ландсбергис предложил странам НАТО предоставить Украине План действий по членству в Альянсе.

— Я убежден, что мы только начали обсуждать этот вопрос с нашими коллегами из стран Балтии, чтобы НАТО могло повторить свое предложение о предоставлении Украине плана членства, — сказал министр.

Ландсбергис убежден, что этот шаг станет мощным сигналом для России о том, что НАТО поддерживает и одобряет действия Украины.

Его мнение также поддержала министр иностранных дел Испании Гонсалес Лая.

Источник: НАТО