Во Всемирной организации здравоохранения продолжают призывать страны делиться вакцинами против коронавируса, чтобы обеспечить справедливый доступ всех государств к веществу.

Об этом во время брифинга сообщил глава ВОЗ Тедрос Гебрейесус.

Кроме того, необходимо обеспечить равный доступ всех к тестам от коронавируса и терапевтическим средствам. Помимо этого, организация будет работать с производителями, чтобы те активнее производили вакцины против коронавируса.

— Мы также будем искать новые способы работы с производителями для увеличения общего производства вакцин, — уточнил Тедрос Гебрейесус.

Вакцинация против коронавируса

С декабря 2020 года на планете проходит вакцинация против коронавируса.

Однако этот процесс неравномерный, некоторые страны иммунизировали значительную часть населения, другие — только начали его.

Подробнее о вакцинации против коронавируса в мире читайте на Фактах ICTV.

Источник: ВОЗ