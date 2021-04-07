Во Всемирной организации здравоохранения продолжают призывать страны делиться вакцинами против коронавируса, чтобы обеспечить справедливый доступ всех государств к веществу.
Об этом во время брифинга сообщил глава ВОЗ Тедрос Гебрейесус.
Кроме того, необходимо обеспечить равный доступ всех к тестам от коронавируса и терапевтическим средствам. Помимо этого, организация будет работать с производителями, чтобы те активнее производили вакцины против коронавируса.
— Мы также будем искать новые способы работы с производителями для увеличения общего производства вакцин, — уточнил Тедрос Гебрейесус.
Вакцинация против коронавируса
С декабря 2020 года на планете проходит вакцинация против коронавируса.
Однако этот процесс неравномерный, некоторые страны иммунизировали значительную часть населения, другие — только начали его.
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Источник: ВОЗ