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Факты / Мир
Людмила Грубник |

ВОЗ призывает компании увеличить темпы производства вакцин от Covid-19

Во Всемирной организации здравоохранения продолжают призывать страны делиться вакцинами против коронавируса, чтобы обеспечить справедливый доступ всех государств к веществу.

ВОЗ призывает компании увеличить темпы производства вакцин от Covid-19

Об этом во время брифинга сообщил глава ВОЗ Тедрос Гебрейесус.

Кроме того, необходимо обеспечить равный доступ всех к тестам от коронавируса и терапевтическим средствам. Помимо этого, организация будет работать с производителями, чтобы те активнее производили вакцины против коронавируса.

— Мы также будем искать новые способы работы с производителями для увеличения общего производства вакцин, — уточнил Тедрос Гебрейесус.

Вакцинация против коронавируса

С декабря 2020 года на планете проходит вакцинация против коронавируса.

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Однако этот процесс неравномерный, некоторые страны иммунизировали значительную часть населения, другие — только начали его.

Подробнее о вакцинации против коронавируса в мире читайте на Фактах ICTV.

Источник: ВОЗ

Фото: Dreamstime

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