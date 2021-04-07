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Факты / Мир
Людмила Грубник |

Снизить уровень напряжения: США призвали РФ уважать суверенитет Украины

В США призвали Россию уважать территориальную целостность, суверенитет Украины и снизить градус напряжения в отношениях.

Донбас, ООС

Об этом заявил представитель Пентагона Джон Кирби, информирует пресс-служба Минобороны США.

— Мы продолжаем призывать к прекращению огня, согласно требованиям Минских соглашений, а затем к снижению температуры, к деэскалации, — отметил Джон Кирби.

Он также сообщил, что трудно говорить о намерениях России, наблюдая за наращиванием сил возле восточных границ Украины.

По его словам, США продолжают следить за ситуацией в Украине.

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Агрессия РФ

В конце марта и начале апреля на Донбассе наблюдается постоянное нарушение оккупантами режима тишины, погибли украинские военные.

Также РФ собирает военные силы возле восточной границы Украины.

Подробнее о ситуации на Донбассе читайте на Фактах ICTV.

Источник: U.S. Department of Defense

Фото: ООС

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