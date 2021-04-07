В США призвали Россию уважать территориальную целостность, суверенитет Украины и снизить градус напряжения в отношениях.
Об этом заявил представитель Пентагона Джон Кирби, информирует пресс-служба Минобороны США.
— Мы продолжаем призывать к прекращению огня, согласно требованиям Минских соглашений, а затем к снижению температуры, к деэскалации, — отметил Джон Кирби.
Он также сообщил, что трудно говорить о намерениях России, наблюдая за наращиванием сил возле восточных границ Украины.
По его словам, США продолжают следить за ситуацией в Украине.
Агрессия РФ
В конце марта и начале апреля на Донбассе наблюдается постоянное нарушение оккупантами режима тишины, погибли украинские военные.
Также РФ собирает военные силы возле восточной границы Украины.
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Источник: U.S. Department of Defense
Фото: ООС