Бесплатные пиво, пончики, скидки в ресторанах и дешевые или бесплатные поездки на такси. Так в США поощряют людей к вакцинации от коронавируса.

Один из ведущих производителей пива в США к Национальному дню хмельного напитка запустил рекламную кампанию для продвижения собственного бренда, местных баров и заодно иммунизации от коронавируса.

Бесплатное пиво в местном баре, которое обычно стоит $7, смогут получить первые 10 тыс. человек, которые выложат в соцсети снимок со стикером Я получил вакцину или фото с соответствующим хэштегом.

Немного ранее похожую акцию запустила одна из сетей, которая производит пончики. В течение всего 2021 года посетители заведений в 41-м штате смогут показать свою карточку вакцинации и получить вознаграждение — глазированный пончик.

Компании Uber и Lyft предлагают пассажирам бесплатные или дешевые поездки к местам вакцинации и обратно.

К популяризации прививок в США присоединяются и местные бизнесы. Один из ресторанов в Детройте предлагает вакцинированным посетителям ужин за полцены, бар Чикаго для первой тысячи клиентов — скидку в $10, а кафе в Массачусетсе — скидку в 20% на заказ еды.

К акции присоединился даже магазин, продающий марихуану в Аризоне. Она предлагает вакцинированным лицам бесплатную порцию разрешенных в штате легких наркотиков.

Критики этой инициативы заявили, что потребление некоторых продуктов приводит к ожирению, а также эти акции дискриминируют всех, кто не хочет вакцинироваться.

Вакцинация в Украине

В Минздраве Украины сообщили, что за последние несколько дней увеличилось количество обращений в контактный центр по вопросам касательно вакцинации.

С начала своей работы контактный центр Минздрава получил около 353 тыс. звонков от граждан.

Лидерами по обработке обращений стали Волынская, Житомирская, Луганская, Днепропетровская и Харьковская области. Самый низкий процент обработки обращений наблюдается в Винницкой, Ивано-Франковской и Киевской областях.