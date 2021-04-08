В США готовятся ответить России на ее враждебные действия, в стране завершили проверку касательно вмешательства Кремля в американские выборы и кибератаки на правительственные учреждения.

Среди мер — возможны новые санкции против Москвы и высылка российских дипломатов, пишет Bloomberg со ссылкой на собственные источники среди американских чиновников.

Касательно введения санкционных ограничений, то они могут касаться людей, близких президенту РФ Владимиру Путину, а также органов, которые связаны с вмешательством в выборы.

Если говорить о высылке людей, то речь идет о российских сотрудниках разведки, которые, по версии Вашингтона, могут находиться в США под дипломатическим прикрытием.

В ближайшее время в стране должны обсудить и окончательно утвердить меры.

Санкции против РФ

В январе в Чехии предлагали расширить санкции против РФ.

Представители страны заявили, что на территории России фиксируются признаки нарушения основных прав и свобод граждан.

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Источник: Bloomberg