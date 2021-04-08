В США готовятся ответить России на ее враждебные действия, в стране завершили проверку касательно вмешательства Кремля в американские выборы и кибератаки на правительственные учреждения.
Среди мер — возможны новые санкции против Москвы и высылка российских дипломатов, пишет Bloomberg со ссылкой на собственные источники среди американских чиновников.
Касательно введения санкционных ограничений, то они могут касаться людей, близких президенту РФ Владимиру Путину, а также органов, которые связаны с вмешательством в выборы.
Если говорить о высылке людей, то речь идет о российских сотрудниках разведки, которые, по версии Вашингтона, могут находиться в США под дипломатическим прикрытием.
В ближайшее время в стране должны обсудить и окончательно утвердить меры.
Санкции против РФ
В январе в Чехии предлагали расширить санкции против РФ.
Представители страны заявили, что на территории России фиксируются признаки нарушения основных прав и свобод граждан.
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Источник: Bloomberg