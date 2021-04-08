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Факты / Мир
Людмила Грубник |

Санкции и высылка дипломатов: США готовит ответ на агрессию РФ

В США готовятся ответить России на ее враждебные действия, в стране завершили проверку касательно вмешательства Кремля в американские выборы и кибератаки на правительственные учреждения.

Санкции и высылка дипломатов: США готовит ответ на агрессию РФ

Среди мер — возможны новые санкции против Москвы и высылка российских дипломатов, пишет Bloomberg со ссылкой на собственные источники среди американских чиновников.

Касательно введения санкционных ограничений, то они могут касаться людей, близких президенту РФ Владимиру Путину, а также органов, которые связаны с вмешательством в выборы.

Если говорить о высылке людей, то речь идет о российских сотрудниках разведки, которые, по версии Вашингтона, могут находиться в США под дипломатическим прикрытием.

В ближайшее время в стране должны обсудить и окончательно утвердить меры.

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Очередное фиаско РФ: Кулеба об отчете разведки США о вмешательстве в выборы

Санкции против РФ

В январе в Чехии предлагали расширить санкции против РФ.

Представители страны заявили, что на территории России фиксируются признаки нарушения основных прав и свобод граждан.

Подробнее о санкциях против России читайте на Фактах ICTV.

Источник: Bloomberg

Фото: Dreamstime

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