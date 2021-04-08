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Факты / Мир
Людмила Грубник |

Сигнал о поддержке: в Латвии выступили за предоставление Украине ПДЧ в НАТО

В Латвий заявили о необходимости предоставить Украине План действий по членству в НАТО.

НАТО

Об этом сообщил министр иностранных дел страны Эдгар Ринкевич на фоне эскалации со стороны России.

— Украина уже в течение 15 лет пытается присоединиться к НАТО путем получения Плана действий относительно членства. Видимо, все же время предоставить этот План Украине. Это будет как минимум сигнал от нас (НАТО, — Ред.), что украинцы не останутся без поддержки, — отметил Эдгар Ринкевич.

По его словам, западные страны продолжают наблюдать за тем, как Россия стягивает войска к границам Украины.

Агрессия РФ у восточных границ Украины

Под видом проведения учений Россия начала стягивать войска возле восточных границ Украины.

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В НАТО раскритиковали такие действия страны-агрессора.

Подробнее о ситуации на Востоке Украины читайте на Фактах ICTV.

Источник: LTV Ziņu Dienests, Посольство Украины в Латвии

Фото: Depositphotos

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