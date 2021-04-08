В Латвий заявили о необходимости предоставить Украине План действий по членству в НАТО.

Об этом сообщил министр иностранных дел страны Эдгар Ринкевич на фоне эскалации со стороны России.

— Украина уже в течение 15 лет пытается присоединиться к НАТО путем получения Плана действий относительно членства. Видимо, все же время предоставить этот План Украине. Это будет как минимум сигнал от нас (НАТО, — Ред.), что украинцы не останутся без поддержки, — отметил Эдгар Ринкевич.

По его словам, западные страны продолжают наблюдать за тем, как Россия стягивает войска к границам Украины.

Агрессия РФ у восточных границ Украины

Под видом проведения учений Россия начала стягивать войска возле восточных границ Украины.

В НАТО раскритиковали такие действия страны-агрессора.

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Источник: LTV Ziņu Dienests, Посольство Украины в Латвии