В Чехии в четвертый раз за год уволили министра здравоохранения

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш официально уволил главу Минздрава страны Яна Блатны. Это уже четвертая замена министра за год.

На одном из чешских телеканалов Ян Блатны назвал такое решение премьера “политически мотивированным”.

В частности, речь шла о критике президента Милоша Земана: в одном из обращений тот жестко раскритиковал Яна Блатны за отказ регистрировать в Чехии российскую вакцину от коронавируса.

Зато премьер заявил, что причиной стало “отсутствие опыта и неумение общаться”.

— Дело не в том, что я недоволен его (Яна Блатны — Ред.) Работой, проблема в том, что мы по-разному смотрим на то, как должна функционировать министерство, — заявил Андрей Бабиш.

Новым министром здравоохранения Чехии станет Петр Аренбергер.

Карантин в Чехии

На фоне общенационального карантина в Чехии обязали носить сразу две маски в общественных местах.

Два респиратора или медицинские маски, одетые друг на друга, понадобятся в больницах, магазинах и транспорте.

По состоянию на 8 апреля страна находится на 18-м месте в мировом рейтинге распространения коронавируса (для сравнения, Украина находится на 16-м месте).

С начала пандемии коронавирус в Чехии обнаружили у 1 560 777 граждан, вследствие Covid-осложнений 27 329 пациентов умерли.

Источник: Ministerstvo zdravotnictví

Фото: Ministerstvo zdravotnictví