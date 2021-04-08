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Факты / Мир
Наташа Тарчевська |

В Чехии в четвертый раз за год уволили министра здравоохранения

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш официально уволил главу Минздрава страны Яна Блатны. Это уже четвертая замена министра за год.

В Чехии в четвертый раз за год уволили министра здравоохранения

На одном из чешских телеканалов Ян Блатны назвал такое решение премьера “политически мотивированным”.

В частности, речь шла о критике президента Милоша Земана: в одном из обращений тот жестко раскритиковал Яна Блатны за отказ регистрировать в Чехии российскую вакцину от коронавируса.

Зато премьер заявил, что причиной стало “отсутствие опыта и неумение общаться”.

— Дело не в том, что я недоволен его (Яна Блатны — Ред.) Работой, проблема в том, что мы по-разному смотрим на то, как должна функционировать министерство, — заявил Андрей Бабиш.

Новым министром здравоохранения Чехии станет Петр Аренбергер.

Карантин в Чехии

На фоне общенационального карантина в Чехии обязали носить сразу две маски в общественных местах.

Два респиратора или медицинские маски, одетые друг на друга, понадобятся в больницах, магазинах и транспорте.

По состоянию на 8 апреля страна находится на 18-м месте в мировом рейтинге распространения коронавируса (для сравнения, Украина находится на 16-м месте).

С начала пандемии коронавирус в Чехии обнаружили у 1 560 777 граждан, вследствие Covid-осложнений 27 329 пациентов умерли.

Источник: Ministerstvo zdravotnictví

Фото: Ministerstvo zdravotnictví

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