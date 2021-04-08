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Факты / Мир
Юлія Захарченко |

В каком городе мира проживает больше всего миллиардеров — рейтинг Forbes

Деловой журнал Forbes опубликовал свежий рейтинг самых богатых людей в мире. Согласно ему, в одном городе мира проживает больше всего миллиардеров.

В каком городе мира проживает больше всего миллиардеров — рейтинг Forbes

Этим городом стал Пекин — столица Китая. По данным рейтинга журнала Forbes, в стране находится около 100 миллиардеров.

Таким образом в Пекине немного больше богачей, чем в Нью-Йорке, который был на первом место в течение последних семи лет. Сейчас в Нью-Йорке числится 99 долларовых миллионеров.

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В Пекине сейчас числится больше миллиардеров, однако общий капитал богачей Нью-Йорка на $80 млрд больше.

Отмечается, что быстрые темы снижения распространения Covid-19 и увеличение количества технологических компаний дали возможность Китаю охватить большее количество миллионеров.

Самый богатый человек мира

Журнал Forbes опубликовал рейтинг самых богатых людей в мире. Первое место традиционно отвоевал Джефф Безос — основатель компании Amazon с состоянием в $177 млрд.

На втором месте Илон Маск с весом кошелька в $151 млрд. Полный список самых богатых людей мира согласно рейтингу Forbes смотрите на сайте Факты ICTV.

Источник: BBC

Фото: Pixabay

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