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Факты / Мир
Наташа Тарчевська |

Прагматичность и сотрудничество: госсекретарь США объяснил слова Байдена в адрес Путина

Президент США Джо Байден допустил резкое заявление относительно Владимира Путина, назвав его “убийцей”, однако готов продолжать сотрудничество с Россией.

Прагматичность и сотрудничество: госсекретарь США объяснил слова Байдена в адрес Путина

Об этом в одном из интервью заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

Таким образом он ответил на вопрос журналиста, как президент США может сотрудничать с “убийцей”.

Он подчеркнул, что Белый дом всегда будет придерживаться принципов прагматизма.

— Он (Джо Байден — Ред.) четко видит две вещи. Ему необходимо привлекать Россию к ответственности за любые враждебные действия, и одновременно он остается открытым к сотрудничеству в сферах, представляющих взаимный интерес, — заявил Блинкен.

Заявление Байдена

Президент США Джо Байден подтвердил, что считает Путина убийцей в интервью телекомпании ABC 17 марта.

Также он пообещал, что президент РФ будет отвечать, если факты вмешательства в американские выборы будут доказаны.

— Он (Путин — Ред.) заплатит. В начале разговора я сказал ему: Вы знаете меня, а я знаю вас. Если я узнаю что это (вмешательство в выборы США — Ред.) происходило, будьте готовы, — заявил тогда Байден.

Реакция Кремля была не менее неоднозначной.

Во время общения с журналистами Владимир Путин попросил пожелать Байдена крепкого здоровья, а также использовал пословицу Кто обзывается, тот сам так называется.

Источник: The Washington Post

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