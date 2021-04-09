Стрельба на мебельной фабрике в США: один погибший, шестеро раненых

В США на фабрике по производству шкафов Kent Moore Cabinets произошла стрельба. В результате происшествия один человек погиб, еще шестеро получили ранения.

Стрельба произошла в Брайане (штат Техас). Злоумышленник — 27-летний Ларри Уинстон Боллини, который был сотрудником компании.

По словам главы полиции Брайана Эрика Буское, четверо пострадавших находятся в критическом состоянии. Еще один человек госпитализирован с приступом астмы.

Также один человек погиб на месте происшествия.

Кроме того, при попытке сбежать мужчина ранил полицейского, которого госпитализировали в тяжелом состоянии.

Подозреваемого арестовали примерно через два часа после нападения.

Мотивы злоумышленника — неизвестны. Однако Буское не исключил, что в деле появятся и другие подозреваемые.

Стрельба в Калифорнии — погибли четыре человека

Недавно в штате Калифорния произошла стрельба. В результате происшествия погибло четыре человека, в том числе ребенок.

Полиция приехала на место происшествия, когда стрельба еще продолжалась. По словам одного из правоохранителей, подозреваемого вместе с одним из пострадавших доставили в больницу.