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Факты / Мир
Анастасія Рогожінська |

Праздновала 60-летие с родственниками: норвежского премьера оштрафовали на $2,3 тис.

В Норвегии оштрафовали премьер-министра Эрну Солберг почти на $2,3 тыс. за празднование 60-летия в кругу родных во время пандемии. Она нарушила карантинные ограничения.

прем’єр-міністр Норвегії Ерна Солберг

Глава правительства отпраздновала юбилей в феврале 2021 года на горнолыжном курорте вместе с 13 членами семьи, несмотря на запрет мероприятий с участием более 10 человек.

По данным Bloomberg, на следующий день после курорта Сульберг снова собрала гостей в квартире. Там было 14 человек.

Теперь глава норвежского правительства должна выплатить штраф в сумме 20 тыс. крон ($2,3 тыс.).

Сульберг уже извинилась за нарушение карантинных правил, заявив, что люди соблюдали дистанцию.

Однако министр здравоохранения Норвегии раскритиковал поведение коллеги.

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Недавно в Черновцах выписали рекордный штраф за нарушение масочного режима в красной зоне карантина.

Штраф составлял от 200 до 300 необлагаемых минимумов, а получил его продовольственный магазин, посетители и продавцы которого пренебрегали карантинными правилами.

Источник: Bloomberg

Фото: УНИАН

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