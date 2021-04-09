В Норвегии оштрафовали премьер-министра Эрну Солберг почти на $2,3 тыс. за празднование 60-летия в кругу родных во время пандемии. Она нарушила карантинные ограничения.

Глава правительства отпраздновала юбилей в феврале 2021 года на горнолыжном курорте вместе с 13 членами семьи, несмотря на запрет мероприятий с участием более 10 человек.

По данным Bloomberg, на следующий день после курорта Сульберг снова собрала гостей в квартире. Там было 14 человек.

Теперь глава норвежского правительства должна выплатить штраф в сумме 20 тыс. крон ($2,3 тыс.).

Сульберг уже извинилась за нарушение карантинных правил, заявив, что люди соблюдали дистанцию.

Однако министр здравоохранения Норвегии раскритиковал поведение коллеги.

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В Черновцах выписали рекордный штраф за нарушение масочного режима

Недавно в Черновцах выписали рекордный штраф за нарушение масочного режима в красной зоне карантина.

Штраф составлял от 200 до 300 необлагаемых минимумов, а получил его продовольственный магазин, посетители и продавцы которого пренебрегали карантинными правилами.