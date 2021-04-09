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Факты / Мир / Росія
Валентина Летяк |

В непризнанном Приднестровье замечена колонна российских БТРов

Недалеко от границы Украины с непризнанным Приднестровьем замечена активизация армии РФ. Очевидцы сняли колонну БТРов в районе аэродрома Тирасполь.

Армія РФ у Придністров'ї

Пользователи соцсетей зафиксировали передвижение российской военной бронетехники на железнодорожном переезде.

По официальным данным, в непризнанной республике находятся около 1,7 тыч. российских военных. Это остатки армии РФ после распада Советского Союза.

В 1992 году Приднестровье (население примерно 500 тыс. жителей) при поддержке России отделилось от Республики Молдова. До сих пор его не признало ни одно государство в мире.

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Однако эта территория имеет большое стратегическое значение для РФ, поскольку растянулась узкой полосой вдоль молдавско-украинской границы и может стать плацдармом для неожиданного наступления на Украину.

Наращивание войск РФ на границе с Украиной

30 марта главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак заявил, что Российская Федерация наращивает свои регулярные войска вблизи государственной границы Украины.

По его словам, под ударом могут оказаться сразу несколько регионов.

Разведка зафиксировала активизацию российских войск в Брянской, Воронежской и Ростовской областях, а также в оккупированном Крыму.

Фото: NEXTA Live

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