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Факты / Мир
Анастасія Рогожінська |

В Великобритании в собственном доме убит миллионер Ричард Саттон

В Великобритании убили миллионера, владельца пятизвездочных отелей и недвижимости Ричарда Саттона в его загородном особняке. Вместе с ним была женщина, которую госпитализировали в тяжелом состоянии.

Річард Саттон, мільйонер

По данным The Guardian, вечером 7 апреля на 83-летнего бизнесмена и его физиотерапевта 65-летнюю Энн Шрайбер напал с ножом местный житель. Нападение произошло неподалеку от города Гиллингем в графстве Дорсет.

Саттон от полученных ранений скончался на месте происшествия. А женщину в критическом состоянии доставили на вертолете в больницу Бристоля.

После нападения 34-летний злоумышленник уехал из дома миллионера на машине. В то же время полиция отслеживала его перемещения и задержала в Лондоне.

Мужчину госпитализировали с незначительными ранениями. По предварительным данным, Саттон и Шрайбер были знакомы с нападающим.

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Ричард Саттон занимал 435-е место в списке самых богатых людей Великобритании. Его состояние оценивается в £301 млн.

Кроме того, миллионеру принадлежали несколько отелей, в том числе пятизвездочные Sheraton Grand и Ateneum в Лондоне.

Чешский миллиардер Петер Келлнер погиб при падении вертолета на Аляске

Недавно самый богатый человек Чехии Петер Келлнер погиб в авиакатастрофе на Аляске.

Вертолет разбился в районе ледника Кник. Спасатели нашли одного человека, который выжил, и пятерых погибших, среди которых был и Келлнер.

Мужчина был владельцем банка Home Credit и экс-владельцем сети магазинов бытовой техники Эльдорадо.

Фото: Sutton family

Источник: The Guardian

Фото: Depositphotos

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