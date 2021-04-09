В Великобритании в собственном доме убит миллионер Ричард Саттон

В Великобритании убили миллионера, владельца пятизвездочных отелей и недвижимости Ричарда Саттона в его загородном особняке. Вместе с ним была женщина, которую госпитализировали в тяжелом состоянии.
По данным The Guardian, вечером 7 апреля на 83-летнего бизнесмена и его физиотерапевта 65-летнюю Энн Шрайбер напал с ножом местный житель. Нападение произошло неподалеку от города Гиллингем в графстве Дорсет.
Саттон от полученных ранений скончался на месте происшествия. А женщину в критическом состоянии доставили на вертолете в больницу Бристоля.
После нападения 34-летний злоумышленник уехал из дома миллионера на машине. В то же время полиция отслеживала его перемещения и задержала в Лондоне.
Мужчину госпитализировали с незначительными ранениями. По предварительным данным, Саттон и Шрайбер были знакомы с нападающим.
Ричард Саттон занимал 435-е место в списке самых богатых людей Великобритании. Его состояние оценивается в £301 млн.
Кроме того, миллионеру принадлежали несколько отелей, в том числе пятизвездочные Sheraton Grand и Ateneum в Лондоне.
Чешский миллиардер Петер Келлнер погиб при падении вертолета на Аляске
Недавно самый богатый человек Чехии Петер Келлнер погиб в авиакатастрофе на Аляске.
Вертолет разбился в районе ледника Кник. Спасатели нашли одного человека, который выжил, и пятерых погибших, среди которых был и Келлнер.
Мужчина был владельцем банка Home Credit и экс-владельцем сети магазинов бытовой техники Эльдорадо.
Фото: Sutton family