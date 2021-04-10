AstraZeneca подтвердила временную задержку поставки вакцин в ЕС

Компания AstraZeneca частично подтвердила сообщение о временной задержке поставок вакцины против Covid-19 в Европейский Союз.
В то же время подтвержден объем поставок не является предметом обсуждения.
— На прошлой неделе мы сообщили Европейской комиссии и странам-членам, что одна из двух партий, будут доставлены на этой неделе, потребует тестирования и будет доставлена в ближайшее время, — говорится в заявлении.
AstraZeneca заявила, что хочет выполнить план по доставке 70 млн доз вакцины в страны ЕС во втором квартале этого года.
Однако представитель ЕС отказался комментировать поставки.
На днях специалисты Европейского агентства лекарственных средств заявили, что связь между использованием вакцины от компании AstraZeneca и образованием у людей тромбов возможна, однако регулятор продолжает рекомендовать вещество для иммунизации населения.
Они считают, что преимуществ от его использования больше. Хотя риски побочных эффектов и фиксируются, однако встречаются очень редко.
Источник: DPA