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Факты / Мир
Тетяна Забожко |

Букингемский дворец обнародовал речь Елизаветы II о принце Филиппе

Букингемский дворец обнародовал фотографию, которую сделали в 2016 году, когда королева Елизавета II и герцог Эдинбургский были юбилярами. Тогда монарху было 90 лет, а ее мужу – 95.

Єлизавета ІІ_принц Філіп

Фото сопроводили речью Елизаветы II 1997 года по случаю золотой свадьбы пары.

– Все эти годы он был моей надеждой и опорой. Я, вся наша семья, наша страна, и многие другие страны в таком долгу перед ним, что даже сами того не знаем, и он єтого и не признает, – сказала тогда королева Елизавета.

Королевская семья добавила, что на коронации королевы в 1953 году герцог Эдинбургский поклялся служить жизнью и здоровьем Ее Величеству.

– Герцог был преданным мужем почти 70 лет, от объявления Ее Величества королевой в 1952 году до его смерти, – отметил Букингемский дворец.

 

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Допис, поширений The Royal Family (@theroyalfamily)

Смерть принца Филиппа

9 апреля стало известно о смерти принца Филиппа, мужа королевы Великобритании Елизаветы II. До 100-летия герцог Эдинбургский не дожил два месяца.

Мужа королевы похоронят в Винздоре. В церемонии примут участие только близкие люди.

Из-за смерти принца Филиппа в стране объявлен 30-дневный траур.

Источник: theroyalfamily

Фото: theroyalfamily

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