Похороны принца Филиппа состоится в следующую субботу, 17 апреля, в 15.00 по тихоокеанскому времени в часовне Святого Георгия в Виндзоре.

Прощание с принцем Филиппом будет церемониальным королевским похороном, а не государственным.

Чтобы проститься с дедушкой, из США прилетит герцог Сассекской Гарри.

Члены королевской семьи, вместе с принцем Уэльским, пройдут за гробом, а королева поедет отдельно в часовню.

Люди не смогут подойти к гробу с герцогом Эдинбургским, чтобы попрощаться, в связи с карантинными ограничениями.

Также людей попросили не приносить цветов и не оставлять их в королевских резиденциях.

Вместо этого на сайте королевской семьи появилось объявление с предложением сделать пожертвование для благотворительной организации.

Кроме того, общественность может оставить соболезнования в онлайн-книге.

После службы герцог будет похоронен в Королевском хранилище часовни.

Смерть принца Филиппа

9 апреля стало известно о смерти принца Филиппа, мужа королевы Великобритании Елизаветы II. До 100-летия герцог Эдинбургский не дожил два месяца.

Мужа королевы похоронят в Винздоре. В церемонии примут участие только близкие люди.

Из-за смерти принца Филиппа в стране объявлен 30-дневный траур.

Источник: BBC