Похороны принца Филиппа состоится в следующую субботу, 17 апреля, в 15.00 по тихоокеанскому времени в часовне Святого Георгия в Виндзоре.
Прощание с принцем Филиппом будет церемониальным королевским похороном, а не государственным.
Чтобы проститься с дедушкой, из США прилетит герцог Сассекской Гарри.
Члены королевской семьи, вместе с принцем Уэльским, пройдут за гробом, а королева поедет отдельно в часовню.
Люди не смогут подойти к гробу с герцогом Эдинбургским, чтобы попрощаться, в связи с карантинными ограничениями.
Также людей попросили не приносить цветов и не оставлять их в королевских резиденциях.
Вместо этого на сайте королевской семьи появилось объявление с предложением сделать пожертвование для благотворительной организации.
Кроме того, общественность может оставить соболезнования в онлайн-книге.
После службы герцог будет похоронен в Королевском хранилище часовни.
Смерть принца Филиппа
9 апреля стало известно о смерти принца Филиппа, мужа королевы Великобритании Елизаветы II. До 100-летия герцог Эдинбургский не дожил два месяца.
Мужа королевы похоронят в Винздоре. В церемонии примут участие только близкие люди.
Из-за смерти принца Филиппа в стране объявлен 30-дневный траур.
Источник: BBC