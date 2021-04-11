Германия и Франция призвали Россию добросовестно относиться к политико-военным обязательствам перед ОБСЕ.

Так государства-участники отреагировали на то, что Россия не приняла участие в специальном заседании организации по наращиванию ею войск у границ Украины.

– В последнее время мы и наши партнеры наблюдаем за масштабными перемещениями российских войск на границе с Украиной. Такие мероприятия всегда вызывают беспокойство. Его можно ослабить соответствующими объяснениями, – говорится в заявлении Германии и Франции.

Представители государств напоминают, что для уменьшения рисков и выяснения возможных недоразумений был создан третий раздел Венского документа.

Украина, уверяют они, вполне оправдано инициировала заседание ОБСЕ.

– Огорчает тот факт, что Россия не ответила, отметив, что “все перемещения воинских частей проводились в рамках боевой подготовки и не требовали сообщений”. Сожалеем, что Россия не присутствовала на сегодняшней встрече и утратила еще одну возможность объяснить свои действия, – отмечают Германия и Франция.

В результате государства-участники еще раз подтвердили непоколебимую поддержку суверенитета, территориальной целостности, единства и независимости Украины в ее международно признанных границах.

– Обе наши страны продолжают свои усилия в пределах Нормандского формата, учитывая полное выполнение Минских договоренностей. Будьте уверены, что обязательства Франции и Германии не изменятся, – отметили они.

Заседание ОБСЕ из-за ситуации на Донбассе

10 апреля в 17.00 по инициативе Украины началось специальное заседание ОБСЕ из-за ситуации в Донбассе.

Государства-участники ОБСЕ хотели услышать объяснение, почему Россия наращивает войска у границ Украины и в оккупированном Крыму.

Источник: Миссия Германии при ОБСЕ

Фото: Миссия США при ОБСЕ