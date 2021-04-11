Представители США и Великобритании повторно заявили о поддержке Украины на фоне обострения ситуации возле восточных границ страны.

Об этом сообщили государственный секретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб во время телефонного разговора 10 апреля.

— Они оба подчеркнули необходимость того, чтобы Москва немедленно прекратила накопление войск и провокационные заявления, — цитирует пресс-служба Госдепа США спикеров.

В то же время США и другие западные партнеры продолжают заявлениями и критикой реагировать на агрессивные действия России в отношении Украины.

Агрессия РФ

В конце марта и в начале апреля Россия начала накапливать свои войска возле восточных границ Украины. Она делает это под видом проведения учений.

Кроме того, произошло обострение на Донбассе, во время обстрелов погибли украинские военные.

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Источник: U. S. Department of State