Официальные представители США и НАТО обсудили агрессию РФ и накопление войск возле восточных границ Украины.

Государственный секретарь США Энтони Блинкен и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвали Кремль прекратить наращивать военную мощь возле границ Украины и на территории оккупированного Крыма.

Разговор между ними состоялся накануне поездки Блинкена в Брюссель, передает пресс-служба Госдепа США.

Также Блинкен и Столтенберг затронули темы мирного урегулирования ситуации в Афганистане и планов относительно будущего саммита НАТО.

Агрессия РФ касательно Украины

В конце марта стало известно, что РФ начала скапливать войска возле восточных границ Украины. Кремль делает это под видом проведения учений.

Страны мира осудили Москву за такие агрессивные действия.

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Источник: U. S. Departament of State