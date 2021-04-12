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Факты / Мир
Людмила Грубник |

Блинкен и Столтенберг призвали РФ прекратить наращивать войска возле границ Украины

Официальные представители США и НАТО обсудили агрессию РФ и накопление войск возле восточных границ Украины.

ентоні блінкен

Государственный секретарь США Энтони Блинкен и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвали Кремль прекратить наращивать военную мощь возле границ Украины и на территории оккупированного Крыма.

Разговор между ними состоялся накануне поездки Блинкена в Брюссель, передает пресс-служба Госдепа США.

Также Блинкен и Столтенберг затронули темы мирного урегулирования ситуации в Афганистане и планов относительно будущего саммита НАТО.

Агрессия РФ касательно Украины

В конце марта стало известно, что РФ начала скапливать войска возле восточных границ Украины. Кремль делает это под видом проведения учений.

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Страны мира осудили Москву за такие агрессивные действия.

Подробнее о борьбе с агрессией РФ читайте на Фактах ICTV.

Источник: U. S. Departament of State

Фото: Getty Images

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