Официальные представители США и НАТО обсудили агрессию РФ и накопление войск возле восточных границ Украины.
Государственный секретарь США Энтони Блинкен и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвали Кремль прекратить наращивать военную мощь возле границ Украины и на территории оккупированного Крыма.
Разговор между ними состоялся накануне поездки Блинкена в Брюссель, передает пресс-служба Госдепа США.
Также Блинкен и Столтенберг затронули темы мирного урегулирования ситуации в Афганистане и планов относительно будущего саммита НАТО.
Агрессия РФ касательно Украины
В конце марта стало известно, что РФ начала скапливать войска возле восточных границ Украины. Кремль делает это под видом проведения учений.
Страны мира осудили Москву за такие агрессивные действия.
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Источник: U. S. Departament of State