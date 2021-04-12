Количество больных растет 7 недель подряд: ВОЗ оценила ситуацию с Covid-19

Число заражений коронавирусом по всему миру росло семь недель подряд, а количество летальных исходов увеличивалось четыре недели подряд.

Об этом сообщил гендиректор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус.

— В январе и феврале число случаев Covid-19 в мире снижалось шесть недель подряд. Сейчас мы видели, как семь недель подряд число заражений росло, и четыре недели подряд увеличивалось число смертей, — сказал он.

Гендиректор ВОЗ отметил, что в ряде стран Азии и Ближнего востока рост количества заражений был значительным.

Ранее он заявлял, что среди стран мира наблюдается крайне неравномерное распределение вакцин от коронавируса, определяемое уровнем доходов конкретного государства.

С начала пандемии в мире коронавирусом заразились более 136 млн человек, более 2,9 млн умерли.

Когда закончится пандемия

К началу 2022 года пандемия коронавируса закончится. Об этом сообщил директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге в интервью одному из изданий.

В то же время он отметил, что необходима солидарность стран, чтобы вакцинироваться смогли все регионы, а не только богатые. Также он подчеркнул, что карантин нужно ослаблять в странах постепенно, для того, чтобы не вернуться к началу пандемии.