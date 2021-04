Руки прочь от Украины: Европарламент предостерегает Путина от вторжения

Фракция Европейской народной партии в Европарламенте заявила, что странам-членам ЕС нужно быть готовыми ввести новые санкции против РФ в случае дальнейшей агрессии против Украины.

Кроме того, в Европарламенте добавили, что страны-члены ЕС должны быть готовы ввести новые санкции, чтобы остановить Россию.

We have to say it loud and clear: hands off #Ukraine Mr Putin.

Any use of force will have consequences. Member States have to be ready to impose new sets of sanctions to stop Moscow. pic.twitter.com/ujRkJeGM2q

— EPP Group (@EPPGroup) April 12, 2021