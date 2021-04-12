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Факты / Мир
Анастасія Рогожінська |

Руки прочь от Украины: Европарламент предостерегает Путина от вторжения

Фракция Европейской народной партии в Европарламенте заявила, что странам-членам ЕС нужно быть готовыми ввести новые санкции против РФ в случае дальнейшей агрессии против Украины.

Європарламент

— Ми должны сказать это громко и четко: руки прочь от Украины, мистер Путин. Любое применение силы будет иметь последствия, — говорится в заявлении фракции.

Кроме того, в Европарламенте добавили, что страны-члены ЕС должны быть готовы ввести новые санкции, чтобы остановить Россию.

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Наращивание российских войск вблизи Украины

31 марта главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак сообщил, что Россия наращивает войска вдоль госграницы Украины.

По данным ВСУ, оккупанты усиливают передовые подразделения разведывательными группами и снайперскими парами, проводят тренировки личного состава с привлечением инструкторов вооруженных сил России.

Также оккупационные войска держат в готовности к применению дежурные подразделения артиллерии в населенных пунктах на оккупированной территории Украины.

В то же время, по данным украинского МИД, российская сторона отрицает ведение такой деятельности.

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