Цена за вакцину Pfizer выросла на €7,5 за одну дозу, сообщил премьер-министр Болгарии Бойко Борисов.
По словам Борисова, сначала доза Pfizer стоила €12, затем цена выросла до €15,5, а сейчас Европейская комиссия подписала контракты на 2022 год по цене €19,5.
Премьер Болгарии отметил, что 900 млн. доз Pfizer теперь будут стоить почти €18 млрд и эксперты должны заложить гораздо больше средств для закупки вакцин в бюджет следующего года.
Европейская комиссия пока отказывается раскрывать цены на сыворотки от коронавируса для широкой общественности, но утечка информации произошла еще в декабре прошлого года.
Тогда госсекретарь Бельгии Ева Де Бликер показала в своем Twitter цены на некоторые вакцины, согласованные с Европейской комиссией. На тот момент, самой дешевой была прививка AstraZeneca — € 1,78.
По данным зарубежных СМИ, Бойко Борисов также известен тем, что после саммитов разглашает некоторую информацию, которая должна быть конфиденциальной.
Вакцинация в Украине
По словам главы Минздрава Максима Степанова, первым прививки вакциной Pfizer сделают пожилым людям и социальным работникам.
Степанов отметил, что первые 117 тыс. доз вакцины Pfizer, которые Украина получит в рамках бесплатной программы COVAX, прибудут уже 14-15 апреля.
Также Украина закупила 10 млн доз этого препарата за государственные средства и получит их в течение 2021 года.
Источник: EURACTIV