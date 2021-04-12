Цена за вакцину Pfizer выросла на €7,5 за одну дозу, сообщил премьер-министр Болгарии Бойко Борисов.

По словам Борисова, сначала доза Pfizer стоила €12, затем цена выросла до €15,5, а сейчас Европейская комиссия подписала контракты на 2022 год по цене €19,5.

Премьер Болгарии отметил, что 900 млн. доз Pfizer теперь будут стоить почти €18 млрд и эксперты должны заложить гораздо больше средств для закупки вакцин в бюджет следующего года.

Европейская комиссия пока отказывается раскрывать цены на сыворотки от коронавируса для широкой общественности, но утечка информации произошла еще в декабре прошлого года.

Тогда госсекретарь Бельгии Ева Де Бликер показала в своем Twitter цены на некоторые вакцины, согласованные с Европейской комиссией. На тот момент, самой дешевой была прививка AstraZeneca — € 1,78.

По данным зарубежных СМИ, Бойко Борисов также известен тем, что после саммитов разглашает некоторую информацию, которая должна быть конфиденциальной.

Вакцинация в Украине

По словам главы Минздрава Максима Степанова, первым прививки вакциной Pfizer сделают пожилым людям и социальным работникам.

Степанов отметил, что первые 117 тыс. доз вакцины Pfizer, которые Украина получит в рамках бесплатной программы COVAX, прибудут уже 14-15 апреля.

Также Украина закупила 10 млн доз этого препарата за государственные средства и получит их в течение 2021 года.

Источник: EURACTIV