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Факты / Мир / Росія
Вікторія Гірко |

СМИ показали полевой лагерь военных РФ недалеко от границы с Украиной

Полевой лагерь российских военных в Воронежской области показали в репортаже на британском телеканале Sky News.

польовий табір РФ

Журналистам не удалось попасть в сам лагерь, но они смогли проехать достаточно близко возле него. Британские корреспонденты показали камуфляжные палатки и военную технику. Также в кадры попали несколько российских военных.

На входе в лагерь висит надпись Тяжело в учении, легко в бою. А на дороге, ведущей к нему, видно множество путей и следов от военного транспорта, который сюда стягивает Россия.

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По информации журналистов, полигон расположен в поле к югу от Воронежа, недалеко от железнодорожной станции Масловка и прилегающих дачных участков в 270 км от границы с Украиной.

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Накануне международная группа расследователей Conflict Intelligence Team сообщила, что РФ обустроила военный полевой лагерь недалеко от границы с Украиной.

Они также говорили о том, что войска РФ сконцентрированы в полевом лагере, который расположен примерно в 250 км от границы с Харьковской и подконтрольной Украине Луганской областями.

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В то же время в CIT предполагали, что войска концентрируются и неподалеку от Острогожска, что примерно в 150 км от границы с Украиной.

Тогда расследователи признали, что концентрация российских сил возле украинской границы является беспрецедентном с 2015 года.

Источник: Sky News

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