Президент США Джо Байден планирует назначить Кристин Вормут секретарем армии. В случае одобрения сенатом она станет первой женщиной, которая возглавит министерство.

Кристин Вормут начала свою карьеру еще в 1996 году. Во времена администрации Барака Обамы она была высшим должностным лицом в министерстве обороны.

Работала в Пентагоне также на должности политического уполномоченного и заместителя министра обороны по вопросам стратегии, планов и развития сил.

Кроме того, руководила оборонной политикой и стратегией в Совета национальной безопасности.

Недавно Вормут возглавляла Международный центр безопасности и обороны в Рэнди.

Реакция США на ситуацию на Донбассе

11 апреля США предупредили Российскую Федерацию, что она будет иметь последствия, если будет действовать опрометчиво или агрессивно в отношении Украины.

Такое заявление озвучил государственный секретарь США Энтони Блинкен в ответ на наращивание российских войск у украинских границ.

Подробнее о реакции США на ситуацию на Донбассе читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Politico