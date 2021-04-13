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Факты / Мир
Анастасія Рогожінська |

Страны G7 и ЕС призывают Россию прекратить провокации возле границ Украины

Министры иностранных дел стран Большой семерки и высокий представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель обеспокоены наращиванием российских войск возле госграницы Украины и в оккупированном Крыму. Они призывают РФ прекратить такие провокации.

Україна ЄС

Послы G7 и высокий представитель ЕС заявляют, что такие широкомасштабные перемещения войск РФ без предварительного уведомления — это угрожающие и дестабилизирующие действия.

Они призывают Россию прекратить эти провокации и немедленно снизить напряженность в соответствии со своими международными обязательствами.

Также дипломаты требуют от РФ соблюдать принципы и обязательства ОБСЕ, которые она взяла на себя для прозрачности передвижения войск.

В то же время представители Канады, Франции, Германии, Италии, Японии, Великобритании, США и ЕС поддержали украинскую позицию сдержанности на фоне обострения ситуации.

Кроме того, дипломаты поблагодарили Францию и Германию в рамках Нормандского формата за обеспечение выполнения минских договоренностей.

Они призвали все стороны усердно работать в рамках Трехсторонней контактной группы над предложениями ОБСЕ, чтобы укрепить режим прекращения огня.

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Предупреждение для РФ

Недавно генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что Россия не имеет никакого права ветировать членство Украины в НАТО.

По его словам, страны НАТО полностью поддерживают Украину в ее попытках обезопасить свои границы от возможного вторжения войск РФ.

Источник: EEAS

Фото: Dreamstime

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