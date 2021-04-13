Страны G7 и ЕС призывают Россию прекратить провокации возле границ Украины

Министры иностранных дел стран Большой семерки и высокий представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель обеспокоены наращиванием российских войск возле госграницы Украины и в оккупированном Крыму. Они призывают РФ прекратить такие провокации.

Послы G7 и высокий представитель ЕС заявляют, что такие широкомасштабные перемещения войск РФ без предварительного уведомления — это угрожающие и дестабилизирующие действия.

Они призывают Россию прекратить эти провокации и немедленно снизить напряженность в соответствии со своими международными обязательствами.

Также дипломаты требуют от РФ соблюдать принципы и обязательства ОБСЕ, которые она взяла на себя для прозрачности передвижения войск.

В то же время представители Канады, Франции, Германии, Италии, Японии, Великобритании, США и ЕС поддержали украинскую позицию сдержанности на фоне обострения ситуации.

Кроме того, дипломаты поблагодарили Францию и Германию в рамках Нормандского формата за обеспечение выполнения минских договоренностей.

Они призвали все стороны усердно работать в рамках Трехсторонней контактной группы над предложениями ОБСЕ, чтобы укрепить режим прекращения огня.

Предупреждение для РФ

Недавно генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что Россия не имеет никакого права ветировать членство Украины в НАТО.

По его словам, страны НАТО полностью поддерживают Украину в ее попытках обезопасить свои границы от возможного вторжения войск РФ.

Источник: EEAS