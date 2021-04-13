Планировали убийства политиков: в Германии начался суд над членами Gruppe S

В немецком городе Штутгарт начался судебный процесс над 11 мужчинами, которых подозревают в создании скандальной организации Gruppe S, причастной к терроризму.

Следствием установлено, что организация планировала систематические нападения на мусульман и мигрантов, а также “охоту” на немецких политиков.

По другой статье (речь идет о материальной поддержке в размере €5 тыс.) будут судить и двенадцатого мужчину — им оказался бывший полицейский.

Возраст подозреваемых колеблется от 32 до 61 года. В прокуратуре отметили, что оперативная работа правоохранителей не позволила планам Gruppe S стать реальностью.

— Если бы обвиняемые совершили все запланированные теракты, сейчас мы бы работали с совершенно жестокой и массовой машиной для убийств, — сказал главный следователь по делу Ральф Михельфельдер.

Gruppe S: что известно

Полиция и власти получили предупреждение о планах Gruppe S осенью 2019 года от тайного информатора.

Сейчас этот человек находится под пристальной защитой и проходит главным свидетелем по делу.

Задержания начались уже в феврале 2020 года. В тюрьму на время следствия попало 13 человек, один из которых позже совершил самоубийство.

Во время обысков у арестованных были обнаружены десятки нелицензионных пистолетов и других видов оружия. Известно, что несколько подозреваемых также имеют татуировки со свастикой и Адольфом Гитлером.

Все фигуранты были членами тех или иных правых группировок, что стало поводом для дополнительных проверок.

Какие судебные приговоры могут угрожать членам организации Gruppe S, пока не сообщается.