В Австралии зафиксировали второй случай тромбоза, который, вероятно, связан с вакцинацией препаратом AstraZeneсa. Об этом сообщило Министерство здравоохранения.

Сгустки крови в тромбах диагностировали у 40-летней пациентки, которая накануне получила прививку от коронавируса. Сейчас она находится в больнице, ее состояние — стабильное.

Группа по расследованию безопасности вакцин пришла к выводу, что зарегистрированный случай, вероятно, связан с вакцинацией. Эксперты заявили, что диагноз женщины “усложненный некоторыми другими состояниями”.

Коронавирус в Австралии

С начала пандемии в Австралии зафиксированы одни из самых низких показателей распространения коронавируса. По данным ВОЗ, по состоянию на 13 апреля в Австралии зафиксировано 29 505 случаев Covid-19.

От осложнений коронавируса умерли 909 австралийцев. В марте власти страны сообщили о готовности производить вакцину AstraZeneca.