Суд в Египте наложил арест на судно Ever Given, которое в марте заблокировало масштабный морской торговый путь — Суэцкий канал. Согласно решению, контейнеровоз конфискуют до уплаты ущерба.

Владелец судна должен выплатить $918 млн администрации Суэцкого канала. Руководство торгового пути подсчитало, что в результате простоя судов ежедневные потери достигали около $15 млн.

Уплаченные средства потратят на покрытие убытков за транзитные сборы, повреждения водного пути во время дноуглубительных работ и отходов, а также расходов на оборудование и рабочую силу.

Блокировка Суэцкого канала

23 марта гигантский контейнеровоз Ever Given сел на мель и заблокировал Суэцкий канал. Операция по поднятию судна с мели продолжалась шесть дней.

В результате около 400 торговых кораблей оказались в пробке. Лишь 3 апреля все суда освободили Суэцкий канал.

Источник: BNN Bloomberg