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Факты / Мир
Софія Зінов'єва |

Германия обвинила РФ в провокациях из-за стягивания войск на границе с Украиной

Министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр обвинила РФ в провокациях из-за наращивания войск на границе с Украиной.

Аннеґрет Крамп-Карренбауер

По мнению Аннегрет Крамп-Карренбауэр, Россия делает все, чтобы спровоцировать реакцию и добавила, что НАТО делает все, чтобы не допустить эскалации конфликта.

— Пока Украина отреагировала очень осторожно и НАТО сделает то же самое. Мы заинтересованы в том, чтобы этот конфликт не разрастался дальше. У меня сложилось впечатление, что российская сторона делает все, чтобы спровоцировать реакцию, но мы с Украиной не хотим ввязываться в эту игру — отметила министр на одном из немецких телеканалов.

Крамп-Карренбауэр также поблагодарила украинскую сторону за уравновешенную и умеренную реакцию на стягивание российских войск и еще раз отметила, что РФ нарушает международные процедуры.

Реакция НАТО на провокации РФ

Страны Альянса призвали Россию немедленно остановить провокации и обострение ситуации на Донбассе.

Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг и отметил, что НАТО тщательно отслеживают все, что происходит на российско-украинской границе и на линии соприкосновения в районе проведения ООС.

Источник: ARD

Фото: Dreamstime

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